Que signifie pour vous ce partenariat avec Clinique ?

C’est un privilège. J’adore tous les produits Clinique et tous ceux qui travaillent pour la marque. Je trouve incroyable que la marque ait résisté à l’épreuve du temps — c’est un témoignage de la qualité des produits et de leurs bienfaits. Ils me permettent d’être moi-même, de sorte que le partenariat est aussi authentique qu’il peut l’être.

À quoi ressemble votre routine beauté quotidienne ?

Je nettoie, je tonifie et j’hydrate, matin et soir. Pour le nettoyant, j’utilise All About Clean. Je tonifie avec Clarifying Lotion. Pour la crème hydratante, j’adore Moisture Surge 100 H. C’est mon indispensable, car ma peau est très sèche. Je porte toujours du mascara. La peau est ma priorité, mais les yeux ne sont pas loin derrière. Si j’ai des projets, j’applique un eyeliner liquide. J’ai appris une astuce géniale de ma formidable maquilleuse qui consiste à utiliser l’embout d’un coton-tige pour estomper l’eyeliner. Le soir, j’utilise également un rouleau de jade et je termine la nuit avec un rouleau en mousse.

Comment votre routine de beauté affecte-t-elle votre bien-être quotidien ?

Fake it ’till you make it! Si je me sens déprimée, je mets une lèvre brillante pour compenser et le tour est joué!