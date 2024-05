Plus populaire que jamais pour une épilation définitive, le laser détruit le bulbe des poils par le biais d’une impulsion lumineuse. En plus d’être rapide et efficace, l’épilation par laser ne laisse pas (ou très peu) de traces. Aucun doute : c’est le traitement médico-esthétique de rêve pour nous aider à nous débarrasser des poils qu’on pourrait juger indésirables, surtout à l’approche de la saison chaude. Jambes, aisselles, bikini et autres : presque toutes les parties du corps peuvent être traitées par le laser!