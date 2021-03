Le géant des cosmétiques Estée Lauder, qui possède les marques M·A·C Cosmetics, Tom Ford Beauty et Aveda, entre autres, et possédait déjà 29% des parts du groupe Deciem, a annoncé qu’il ferait l’acquisition complète de ce dernier d’ici 2024. Originaire de Toronto, Deciem a été créée en 2013 par Brandon Truaxe et est surtout connue pour la marque The Ordinary, qui offre des soins à base d’actifs à prix abordable, dont son fameux sérum de Niacinamide 10% + Zinc 1%. La marque a connu un engouement important dans la dernière année auprès des milléniaux et de la génération Z. Le groupe Deciem comporte aussi six autres marques, dont Niod, une marque plus haut de gamme de soins pour la peau.