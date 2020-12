On adorait déjà les tampons Peeling Quotidien Universel de Dr Dennis Gross, dont la technologie brevetée de cinq acides est reconnue pour unifier le teint et minimiser l’apparence des pores, des cicatrices d’acné, des taches pigmentaires et des ridules.

C’est donc avec bonheur qu’on a appris que la marque lance maintenant la version corporelle de ce produit vedette. Au menu? Des lingettes pour le corps imbibées d’un cocktail d’ingrédients exfoliants et hydratants, formulées pour traiter la kératose pilaire, l’acné corporelle – 60 % des gens qui sont aux prises avec de l’acné au visage en ont aussi sur le corps –, les poils incarnés, le relâchement cutané, l’hyperpigmentation et la sécheresse. «La peau du corps est constituée différemment du visage. Comme elle a moins de pores et de glandes sébacées, elle est plus prompte à s’assécher facilement. C’est particulièrement vrai pour les jambes, qui reçoivent moins de circulation sanguine et moins de chaleur, et qui s’assèchent encore plus rapidement. La peau du corps est aussi plus épaisse que la peau du visage, en plus d’être plus exposée à la friction», explique Dr Dennis Gross, dermatologue et fondateur de la marque du même nom. À sa clinique, il remarque depuis quelques années une hausse prononcée de la population des traitements pour le corps. «Les gens voient le résultat sur leur visage et veulent maintenant la même chose pour leur corps», continue le dermatologue. C’est ce qui lui a donné l’idée de créer ce produit.

Fonctionnement

Pour y arriver, Dr Dennis Gross a misé sur un complexe qui fonctionne en trois temps. En premier lieu, les lingettes permettent une exfoliation multicouche grâce à des AHA, des BHA, des enzymes et du bakuchiol en plus d’une légère action mécanique grâce à la texture gaufrée des lingettes. Vient ensuite le pouvoir calmant et hydratant du traitement, gracieuseté de l’aloès, des céramides, de l’huile de squalane et de l’acide hyaluronique de sa formule. Finalement, le bakuchiol – une alternative naturelle et souvent mieux tolérée aux rétinoïdes -, en plus de participer à l’accélération du renouvellement cellulaire, aide à combattre l’hyperpigmentation et à minimiser l’apparence des taches pigmentaires tout en stimulant la production de collagène. «On voulait absolument que notre formule reste clean et le plus grand défi était de trouver des agents sains qui favorisaient la pénétration des actifs. On a donc eu l’idée d’utiliser de l’acide lactique, habituellement reconnu pour ses propriétés exfoliantes, qui, ici, stimule la production de céramides et d’acide hyaluronique, créant un réservoir d’hydratation sous l’épiderme. Résultat? Celui-ci agit comme une éponge imbibée d’eau, attirant les ingrédients hydrophiles de la formule sous la peau et facilitant une meilleure absorption des actifs», explique Dr Dennis Gross. Et contrairement au Peeling Quotidien Universel pour le visage, le traitement corporel fonctionne en une étape seulement!

Utilisation

En général, une seule lingette de 8,5 X 5,5 pouces suffit pour le corps entier.

«Quand on sort la lingette du paquet, elle est imbibée de produit. Je suggère de la garder pliée et d’effleurer, à l’aide de mouvement circulaire, toutes les régions que l’on souhaite traiter afin d’y déposer une fine couche du produit. Lorsqu’on la sent plus sèche, on la déplie et on applique un peu plus de pression en continuant de frotter notre peau avec la lingette. On va vite voir que des cellules mortes et autres résidus vont adhérer à celle-ci», continue le dermatologue. Après l’application, on ne rince surtout pas: le traitement est rapidement absorbé, laissant la peau hyper douce, lisse, radieuse et hydratée.

Dr Dennis Gross suggère de faire le traitement deux fois par semaine, en général, mais d’augmenter à trois utilisations hebdomadaires pour les peaux aux prises avec de la kératose pilaire, de la décoloration ou de l’acné corporelle tenace.

Traitement exfoliant pour le corps Alpha Beta, de Dr Dennis Gross (76 $ pour 8 lingettes; sephora.ca)