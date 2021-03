La Natura Casa

La Natura Casa est une petite boutique où Kalyane, la propriétaire de l’entreprise, propose des soins esthétiques et des produits de beauté verte. En plus de prodiguer des soins esthétiques adaptés à chacun, elle offre également sa propre gamme de produits. Le plus beau? Kalyane fait affaire avec des fournisseurs locaux, et les produits contiennent très peu d’ingrédients et sont majoritairement véganes!

5-55 rue Claude-Audy, Saint-Jérôme

lanaturacasa.com