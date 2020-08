Si on combinait les pouvoirs d’un démaquillant, d’un nettoyant pour le visage et d’un soin hydratant, on obtiendrait le baume nettoyant démaquillant Aqua Bomb de belif. Le secret de cette pommade à base de plantes, aussi précieuse qu’un élixir concocté par un habile apothicaire? Sa texture évolutive qui se transforme trois fois, du contenant jusqu’au visage.

Le pouvoir des plantes

Inspiré par son très populaire prédécesseur, la crème-gel légère pour le visage The True Cream de belif, ce nettoyant doux a été élaboré autour de la même base herbacée. L’alchémille, une plante reconnue pour ses effets antioxydants, en reste l’ingrédient phare, mais elle s’associe ici à la fleur de lotus et aux racines de guimauve. Ces deux super héros de l’hydratation gorgent l’épiderme d’eau et l’aident à préserver sa souplesse… et ce, même après un nettoyage en profondeur!

Routine simplifiée

Sur une peau non mouillée, on applique uniformément une petite quantité du produit et on masse le visage du bout des doigts, en effectuant de légers mouvements circulaires. Quand la formule se transforme en huile, c’est le signal qu’il est temps de rincer notre visage à l’eau tiède. Facile, non?

100 % propre

En plus d’être ultraperformant, le baume nettoyant démaquillant Aqua Bomb de belif est aussi exempt d’huile minérale, de colorants et de fragrances synthétiques, de sulfates et d’ingrédients d’origine animale.

Un nouveau produit culte est né!

« Le Baume nettoyant démaquillant Aqua Bomb de belif est officiellement devenu un must de ma routine beauté du soir », nous confie la blogueuse beauté Joëlle Paquette (veryjoelle). Voici quatre adjectifs qui expliquent pourquoi.