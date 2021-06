Par où commencer?

Si on est novice en la matière, Rose conseille de miser sur des massages courts, simples et bien ciblés effectués avec les mains. «C’est la combinaison magique pour se masser efficacement et pour intégrer ce geste naturellement à notre routine de soins», insiste la pro. Si on peut travailler certaines zones du visage du bout des doigts, ou avec des pincements à l’occasion, l’experte recommande de travailler généralement avec les mains à plat, car cette approche permet de bien sentir les structures faciales et d’éviter des faux mouvements. Pour sa part, Léa a lancé l’outil de massage MINÉRA, fabriqué dans un atelier de porcelaine en Montérégie, en novembre dernier. «La porcelaine n’est pas poreuse, et elle est un peu plus résistante aux chocs que les gua sha de quartz ou de jade, en plus d’être thermoconductrice. Son fini mat assure aussi une meilleure prise», explique-t-elle.

Peu importe notre outil de prédilection, on nettoie notre visage – Rose suggère d’utiliser l’huile nettoyante absolue Eden, de Luxcey – avant d’appliquer l’équivalent d’une demi-pipette à une pipette complète de sérum ou d’une huile adaptée à notre type de peau afin de faciliter la gestuelle pendant le massage. «Parfois, je vaporise un hydrolat ou une lotion tonique avant l’huile, confie Léa, afin de gorger l’épiderme d’eau et d’augmenter l’effet repulpant du rituel.» On masse toujours en respectant le sens du drainage (de l’intérieur vers l’extérieur et de bas en haut sur le visage, et de haut en bas sur le cou). «Si la peau est sujette aux rougeurs, à des boutons occasionnels, ou encore si elle est sensible, on exerce une pression légère. Si elle est plus sèche et terne, on fait des massages plus fermes et vigoureux», précise Rose. Sur le compte Instagram de Luxcey (@luxceybeauty), elle propose d’ailleurs plusieurs tutoriels, autant pour les novices que pour les plus expérimentés, et elle lancera l’automne prochain un cours sur les bases du massage du visage.