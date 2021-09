Un soin universel, mais ciblé

Hydrater la région des yeux, c’est bien. Mais le faire à l’aide d’une formule qui cible ses besoins particuliers pour préserver son éclat et sa jeunesse, c’est encore mieux. Et c’est exactement ce que propose Lancôme avec sa nouvelle crème Advanced Génifique yeux, un must pour toute routine de soins de la peau.

Adaptée à tous les types de peau et à tous les âges, la nouvelle crème Advanced Génifique yeux contient de l’acide hyaluronique, un ingrédient hydratant par excellence, pour prévenir les rides et les ridules, et pour les corriger. Grâce à sa texture ultra-agréable à appliquer, le soin est rapidement absorbé et se met tout de suite au travail pour lisser la peau et réduire les rides sous les yeux.

La crème contient aussi une nouvelle forme de vitamine C, la vitamine Cg, qui procure à la peau les bienfaits éclaircissants et préventifs de ce célèbre ingrédient antioxydant, mais qui le fait tout en douceur afin de respecter même les peaux les plus sensibles.

Et finalement, à l’image du concentré activateur de jeunesse Advanced Génifique, le nouveau soin pour les yeux comprend également des fractions de probiotiques et de prébiotiques qui ciblent spécifiquement le microbiome de la région des yeux. L’objectif: renforcer la barrière cutanée de cette région afin de limiter la perte d’hydratation, ce qui pourrait rendre les lignes de déshydratation plus visibles. Ce soin est un essentiel pour toute routine de soins, surtout si on utilise déjà le sérum Advanced Génifique!