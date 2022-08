«La façon dont la nouvelle génération me traite a quelque chose de tout à fait charmant, déclare d’entrée de jeu l’actrice et mannequin Andie MacDowell. Les jeunes filles veulent que je sois bien dans ma peau, parce qu’elles savent qu’un jour, ce sont elles qui seront à ma place; elles me soutiennent, car elles se projettent en moi.» L’avenir des femmes est assurément un sujet cher à Andie, qui a animé le sixième gala annuel Women of Worth, de L’Oréal Paris, à Toronto en mars dernier.

L’édition canadienne de Women of Worth (ou Femmes de valeur) honore 10 femmes qui s’illustrent par leur engagement philanthropique dans leur milieu et elle récompense chacune d’entre elles en remettant un don de 10 000 $ à leur organisme. Une lauréate à l’échelle nationale, sélectionnée au terme de l’événement, reçoit de plus une bourse de 10 000 $ afin de soutenir l’OSBL dont elle défend la cause. La lauréate de cette année est Tara Torchia, propriétaire de la fondation Angels Ink, qui offre des services de tatouage paramédical aux personnes ayant dû subir des traitements médicaux ou ayant été victimes de traumatismes (perte de cheveux, cicatrices causées par des chirurgies ou des brûlures) pour les aider à reprendre confiance en elles. «Ce que fait L’Oréal Paris est remarquable: mettre en lumière des femmes qui ont un talent exceptionnel pour percevoir ce qui, dans leur communauté, mérite qu’on y consacre plus de temps et d’attention», affirme Andie.