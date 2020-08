1. UNE FORMULE HAUTEMENT CONCENTRÉE

En plus de leur eau reminéralisante, les ampoules Liftactiv contiennent 10 % de vitamine C pure, des peptides et de l’acide hyaluronique d’origine naturelle. Cette généreuse concentration de principes actifs éprouvés est garante d’une efficacité redoutable, tant contre les rides que pour la fermeté et l’éclat de la peau. Notre visage s’en trouve instantanément illuminé, rehaussé, lissé. Un vrai coup de fouet!

2. UNE LISTE D’INGRÉDIENTS MINIMALISTE

Dix ingrédients. Voilà tout ce qui se cache dans ces ampoules exemptes de composantes superflues pour la peau. Les Laboratoires Vichy ont épuré au maximum les éléments actifs pour ne garder que les meilleurs. Plus ciblée que jamais, la formule reste tout de même hypoallergénique et ne contient aucun parfum. L’essentiel, c’est tout.

3. UN EMBALLAGE 100 % HERMÉTIQUE

L’avantage des ampoules comparativement aux petits pots traditionnels? La conservation des ingrédients! Le verre ambré protège la formule de la lumière et de l’oxygène. Ainsi scellés, même les ingrédients actifs les plus fragiles sont parfaitement préservés, ayant ainsi un maximum d’efficacité au moment de l’application. Rien ne se perd!

4. UNE POSOLOGIE SIMPLE

Une ampoule par jour suffit pour deux applications: une moitié le matin, l’autre moitié le soir. On applique cette solution tout en légèreté en massant doucement notre visage et on enchaîne avec notre soin hydratant quotidien. Rien de plus facile! Plus souple et lumineuse, notre peau ainsi revigorée attire tous les regards.

5. UN DOSAGE SANS FAILLE

Le format ampoule offre l’avantage d’un dosage parfait et identique jour après jour. Plus exactement, notre peau bénéficie de 1,8 ml de vitamine C, d’acide hyaluronique et de minéraux essentiels. Ni plus ni moins. Le dosage correspond spécifiquement aux besoins de notre épiderme. Après 10 jours, la peau est plus lisse et plus lumineuse. Après 30 jours, les rides sont comblées et la peau, régénérée. À nous l’effet bonne mine!