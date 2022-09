Cela peut surprendre, mais l’action double du sérum Double R, qui a un effet peeling et rehausse l’éclat de la peau, est due à sa formule composée à 96 % d’ingrédients d’origine naturelle et qui sont efficaces. En plus des acides exfoliants polyhydroxylés AHA et PHA (des agents resurfaçants), le produit est doté de la technologie Dynamic Blackbee Repair, un mélange imbattable qui mise sur les pouvoirs du miel et de la gelée royale pour stimuler les mécanismes de réparation de la peau. Sa formule est le fruit de recherche menée par des scientifiques de renommée internationale au sein du Beelab, une plateforme récemment lancée par Guerlain et axée sur l’innovation dans les domaines des produits de l’abeille et de la réparation de la peau. Les résultats sont impressionnants! Grâce à ce sérum, non seulement le grain de la peau est affiné, mais les pores sont resserrés et le visage semble avoir fait peau neuve.