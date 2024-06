Grâce à l’embout en forme de croix à travers lequel l’eau est propulsée et divisée en quatre jets, cet outil de nettoyage de la plaque dentaire est jusqu’à 150 % plus efficace que la soie dentaire traditionnelle pour améliorer la santé des gencives. «Soyons réalistes, personne ne se réjouit de devoir utiliser de la soie dentaire, déclare le gymnaste. Mais avec cet outil, c’est un véritable jeu d’enfant!

Pour moi, c’est un moyen tellement facile et efficace de m’assurer que je le fais correctement chaque fois.» En fin de compte, pour les athlètes de haut niveau comme Tammara Thibeault et Félix Dolci, le bien-être, ça peut être aussi simple que de se concentrer sur ce moment en solo, avant de consacrer le reste de la journée à la réussite. «Prendre soin de moi me met dans le bon état d’esprit, dit Félix, ce qui me permet de me sentir pleinement confiant et de donner le meilleur de moi-même pendant mes performances.»