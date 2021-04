Vous jouez le rôle d’Astrid Leong dans le film Crazy Rich Asians, un personnage qui brille par son élégance, sa gentillesse et sa beauté. En quoi ressemblez-vous à Astrid? Et en quoi vous différenciez-vous d’elle?

Ce que j’aime chez Astrid, c’est sa gentillesse et son empathie; ce sont ses forces. Ça a une résonance chez moi. Sinon, j’aimerais être aussi élégante et pomponnée qu’elle dans ma vie de tous les jours! (Rires) Oh, et j’adorerais posséder l’entièreté de sa garde-robe et de ses bijoux. C’était vraiment agréable de me «déguiser» en fashionista accomplie, parce que je ne suis pas si bien habillée que ça au quotidien.

Qui sont les femmes qui vous inspirent?

Celles qui me viennent spontanément en tête sont ma grand-mère et ma mère, des femmes très fortes et courageuses. Et maintenant, quand je regarde l’état du monde, je suis de plus en plus inspirée par les jeunes activistes, comme Greta Thunberg et Malala Yousafzai. Sans oublier Jane Fonda, qui est aussi dans la grande famille L’Oréal Paris et qui est une militante infatigable depuis longtemps. J’ai une grande admiration pour elle. Ensuite, Céline Dion, qui est une légende, une icône… La liste est longue!