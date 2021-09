5 ingrédients clés pour avoir une peau éclatante de santé

La marque 100 % québécoise G.M. Collin offre des soins de la peau novateurs et performants de qualité supérieure à un prix accessible depuis plus de 60 ans. On mise sur son expertise reconnue pour chouchouter notre épiderme et le garder au meilleur de sa forme! Mais quels ingrédients sont des musts si on veut une peau saine et un teint radieux?

1. La vitamine C, qui donne un teint éclatant

La vitamine C est un puissant antioxydant qui aide à neutraliser les radicaux libres, responsables du vieillissement prématuré de la peau. Elle aide également à minimiser l’apparence des rides, ridules et taches pigmentaires. Vital C15 Sérum contient un complexe puissant alliant de la vitamine C, de l’acide férulique, de l’extrait de camu camu et du Matrixyl 3000 pour «booster» la vitalité de la peau et favoriser un teint uniforme. À ajouter à notre routine du matin!

2. L’acide hyaluronique, qui assure une hydratation hors pair

L’efficacité de l’acide hyaluronique en matière d’hydratation n’est plus à prouver: il est tout indiqué pour repulper la peau. Hyaluronic Filler Sérum combine trois formes d’acide hyaluronique et un Drone CosmetiqueMC pour combler les rides. On l’applique avant notre hydratant afin de profiter au maximum de ses bienfaits.

3. Le rétinol, qui ralentit le temps

Étalon d’or des soins anti-âges depuis des décennies, le rétinol est une forme de vitamine A aux bénéfices multiples: accélération du renouvellement cellulaire, réduction de l’apparence des rides et des dommages causés par le soleil et uniformisation du teint. Pourquoi s’en passer? Retinol Advanced+ Crème de Nuit est un incontournable de la routine du soir.

4. Les peptides, gage de plus de fermeté

En luttant contre le relâchement de la peau et la perte de collagène, les peptides aident à maintenir la souplesse de la peau et à prévenir l’apparition des rides. Bota-Peptide Contour Yeux allie six peptides, de la caféine et de la vitamine K pour diminuer les cernes et les poches, et améliorer la texture de la peau autour des yeux.

5. Les céramides, qui renforcent la barrière cutanée

Sorte de ciment permettant de retenir les différents éléments de la peau, les céramides aident celle-ci à se protéger contre les agressions environnementales, à retenir son hydratation et à conserver sa fermeté. Ceramide Comfort Sérum nourrit la peau et vise à réduire les signes de l’âge. De plus, il est si agréable de le faire pénétrer par massage dans la peau!

