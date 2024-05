1. Les écrans solaires dits à large spectre, c’est-à-dire ceux qui protègent à la fois des rayons UVA (qui pénètrent en profondeur et causent des dommages durables) et des rayons UVB (qui provoquent les brûlures et de l’irritation à la surface de la peau), empêchent l’épiderme exposé au soleil de vieillir prématurément, notamment en retardant l’apparition des rides, des ridules et des taches brunes.

2. En empêchant les rayons UVA d’atteindre les couches sous-cutanées, ces soins solaires permettent d’éviter que le collagène et l’élastine de la peau, deux protéines synonymes de souplesse et de fermeté, soient endommagés et que l’épiderme perde son apparence lisse, souple et rebondie.

3. En plus de prévenir la formation de rides et de taches sombres, les soins solaires dotés d’une protection anti-UVB nous protègent du risque de développer un mélanome ou un autre type de cancer de la peau. D’ailleurs, saviez-vous qu’environ 65 % des cas de mélanome sont dus aux rayons UV et que le taux d’incidence du mélanome au Canada est parmi les plus élevés au monde?[1]

4. Les rayons UVA et UVB traversent les nuages, mais les rayons UVA traversent aussi les vitres. Ce qui veut dire que notre peau est exposée aux rayons néfastes, même les jours gris ou lorsqu’on est à l’intérieur, près d’une fenêtre. Heureusement, une protection solaire à large spectre s’occupe de nous en préserver.

5. Non seulement le photovieillissement (le vieillissement cutané prématuré causé par une exposition répétée au rayonnement UV) augmente le risque de cancer de la peau, mais il peut aussi entraver la capacité de notre épiderme à guérir, à se défendre contre les infections et à réguler sa température. Il peut également compromettre notre système immunitaire et rendre ainsi notre corps plus sensible aux maladies. Encore une fois, la manière la plus efficace de combattre ou de ralentir la progression du photovieillissement est de protéger notre épiderme des rayons UV en appliquant une crème solaire au quotidien, peu importe les conditions météorologiques ou la saison.