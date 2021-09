La brise fraîche de l’automne s’est installée, laissant derrière elle la chaleur et l’ambiance décontractée de l’été et apportant avec elle le retour à la routine. Quelles que soient vos priorités – la famille, les amis, le travail ou une toute nouvelle passion –, cette période de l’année est habituellement effervescente et très remplie. Le fait de vous accorder du temps et d’instaurer une routine bien-être peut vraiment faire une différence dans votre énergie, et dans la manière dont vous la dépensez pour vos besoins et ceux des autres. Vous cherchez de l’inspiration pour transformer facilement une routine de soins personnels et l’adapter à l’incandescente saison? Pensez à la douche, un endroit où il est facile de prendre quelques minutes pour soi, et ajoutez Schick Intuition à votre gamme de produits de self-care. Ce rasoir au design unique mousse et rase en une seule étape, hydratant la peau du même coup, tandis que la tête de rasage pivotante à quatre lames permet un rasage de près et précis. Choisissez parmi les quatre variations d’ingrédients doux offerts pour la peau! En plus de laisser votre épiderme lisse et nourri, Schick Intuition vous permet de vous raser avec une rapidité étonnante. C’est un outil qui vous fait gagner du temps, vous donnant ainsi plus de liberté pour prendre soin de vous, de la façon qui vous convient le mieux. Voici quelques suggestions!