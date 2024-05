L’épilation au laser, réinventée

Le laser, on connaît. Mais cette technique d’épilation définitive a des limites qui en ont arrêté plus d’une: elle est ultrasélective, chère, douloureuse… Le laser Triton, lui, ouvre les portes de l’épilation définitive à (presque) tout le monde. Auparavant, pour que les techniques d’épilation soient efficaces, il devait y avoir un fort contraste entre la teinte de la peau et celles des poils – au grand désarroi des blondes et des peaux foncées –, mais le laser Triton fonctionne sur tous les types de poils et toutes les couleurs de peau.

«Maintenant, on peut effectuer le traitement sur des peaux bronzées, foncées ou noires en toute sécurité et efficacement, commente Cécile Dufour. Ses trois longueurs d’onde combinées permettent aussi de traiter des poils beaucoup plus fins, beaucoup plus pâles.»

Un autre avantage du laser Triton? Son efficacité. Contrairement aux traitements de laser classiques – qui pouvaient prendre de 12 à 15 séances pour qu’on obtienne une peau glabre, le Triton offre les résultats escomptés après en moyenne seulement 6 semaine. Et grâce à l’embout refroidissant du laser, ces séances devraient se dérouler de façon plus agréable et beaucoup plus tolérable!

Une approche préventive

Finis, les traitements trop prononcés! Pour le visage, on mise aujourd’hui sur un résultat ultranaturel. Pour y arriver, on combine des actions qui vont assainir l’épiderme, améliorer le grain de la peau et stimuler la production de collagène. «Avant, dit Cécile Dufour, on commençait les traitements après l’apparition d’une ride ou d’une tache pigmentaire. Aujourd’hui, on vise plutôt à prévenir, à retarder les signes du vieillissement.»

L’avantage qu’il y a à procéder ainsi, c’est qu’on peut avoir la main légère. «La tendance, c’est d’utiliser des microdoses injectables, qu’on combine avec d’autres techniques: le peeling, le laser… En agissant de façon préventive, on n’est pas obligé de recourir à des doses importantes, comme on le ferait pour corriger une ride profonde.»

L’esthétique au masculin

Enfin, les traitements médico-esthétiques se démocratisent pour les hommes – qu’ils leur soient particulièrement destinés ou non. Selon Céline Dufour, l’épilation définitive les intéresse, mais c’est la perte de cheveux qui est une de leurs préoccupations majeures. Et dans ce cas-ci aussi, faire de la prévention à l’aide de techniques de pointe s’avère gagnant. «Le PRP [plasma riche en plaquettes] est la technique la plus efficace. Elle agit principalement de trois façons: elle limite la perte de cheveux, stimule la repousse et redonne de la vitalité aux cheveux existants.»

Pour certains hommes, ce sont leurs cheveux qui les incitent à franchir la porte. «Après coup, ils se rendent compte que leur attention se porte non seulement sur les cheveux, mais aussi sur tout ce qui touche les traitements pour la peau.»