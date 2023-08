D’aussi loin que je me souvienne, ma peau a toujours été fidèle à ses habitudes: une fâcheuse prédisposition à l’acné, une zone T trop grasse à mon goût et des plaques sèches à temps partiel sur mes joues. Passé les bouleversements hormonaux de la puberté, rien de nouveau sous le soleil.

Du moins jusqu’à il y a environ un an, quand TOUT a changé. Du jour au lendemain, des rougeurs sont apparues et ma peau a commencé à tirailler et à peler comme jamais auparavant. Comme je vivais alors beaucoup de stress, je me suis dit que c’était sans doute en réaction à ça. Puis, ma peau s’est mise à picoter, signe sans équivoque que ma barrière cutanée était fragilisée et abîmée. Convaincue d’avoir juste mis un peu trop l’accent sur l’exfoliation, j’ai supprimé tous les actifs de ma routine de soins et j’ai passé les deux semaines suivantes à m’en tenir au strict nécessaire: un nettoyant doux, une crème hydratante nourrissante et une protection solaire pendant la journée. Je croyais avoir trouvé le remède à tous mes maux. Bientôt, j’allais pouvoir réintroduire mes ingrédients bien-aimés, comme la vitamine C (pour l’éclat) et les rétinoïdes (pour stimuler le renouvellement des cellules de la peau).

Eh bien, non. L’irritation s’est estompée, mais la sécheresse a résisté à l’attirail de produits soi-disant ultra-hydratants dont je m’étais tartinée. Après des mois de déni, il était temps de me rendre à l’évidence: ma peau avait changé et ma bonne vieille routine ne me convenait plus.

«Effectivement, la peau se dessèche et subit de nombreux changements avec le temps et pour diverses raisons», dit la Dre Geeta Yadav, dermatologue et fondatrice de la clinique torontoise Facet Dermatology. Les hormones y sont pour quelque chose: la peau des femmes qui ont leurs règles est très différente de celle des femmes ménopausées ou post-ménopausées. D’autres facteurs entrent aussi en ligne de compte avec l’âge, comme la perte de collagène et d’élasticité de la peau, qui se traduit par un épiderme moins ferme et rebondi.