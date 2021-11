Grâce à mon travail à la tête de la section beauté du ELLE Québec, j’ai le grand privilège de pouvoir essayer une tonne de petits pots. Au fil de mes nombreux essais (et erreurs!), j’ai cumulé quelques produits coups de cœur qui ne quitte plus ma trousse beauté. Et comme je reçois souvent des questions à ce propos sur mon compte Instagram perso, je me suis dit que je vous dresserais une liste d’achats testés et approuvés juste à temps pour la vente du printemps de Sephora.

Du 17 avril au 5 mai, les membres Rouge de Sephora bénéficient d’un rabais de 20 % sur l’ensemble du site. Les membres VIB, quant à eux, pourront profiter d’une réduction de 15 % du 21 au 29 avril. Et les membres Beauty Insider jouiront d’un rabais de 10 % du 24 au 27 avril. C’est l’occasion de se gâter un peu!