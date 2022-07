Je suis une grande adepte de balayage et de mèches blondes, blondes, blondes, et ce, depuis des années. J’ai adopté Olaplex au moment de la décoloration en salon depuis longtemps, mais ça m’a pris un moment avant d’embarquer dans le wagon des soins à la maison – mais là, ça y est, j’y reste pour toujours! Le secret de ce shampooing – et de toute la gamme Olaplex, en fait, est une technologie brevetée qui aide à renouer les liens rompus dans la fibre capillaire, rendant les cheveux de plus en plus forts, brillants et doux au fil des lavages. Adieu, pointes fourchues, bonjour, crinière en santé!

Prix : 134 $ (Valeur de 170 $)