Trousse beauté parfaite pour l’énergique

On raffole de l’hiver et on voudrait toujours être à l’extérieur? Ou, encore, on préfère l’été, mais on est tannée d’être enfermée, alors on tient mordicus à sortir au grand air ne serait-ce que pour marcher? Qu’importe notre niveau d’énergie ou la durée de notre exposition au froid polaire, il est vital de protéger notre peau des assauts des conditions météo. On préconise des soins faciles à appliquer, vite absordés, apaisants et ultranourrissants afin de former une barrière entre nous et l’hiver.