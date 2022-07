Tout ce qu'il faut savoir sur les élixirs intimes

Du sérum devenu viral sur TikTok à la dernière crème hydratante encensée par les stars, les produits destinés à dorloter notre joli minois génèrent une mine d’or. Pas étonnant que l’industrie des soins pour la peau ait le vent en poupe. Mais ces jours-ci, une autre partie du corps fait les choux gras des caïds de la cosmétique: la vulve. À ne pas confondre avec le vagin – le canal situé à l’intérieur du corps –, la vulve désigne l’ensemble des organes génitaux externes de la femme, qui comprennent les lèvres et le clitoris. Les produits de soins intimes (qui ciblent généralement une clientèle féminine hétérosexuelle cisgenre) ont fait peau neuve depuis les poudres et les potions d’autrefois. Aujourd’hui, des lotions aux noms coquins et aux emballages minimalistes chics s’exposent fièrement sur les meubles-lavabos, à côté des flacons Byredo et La Mer. À voir la panoplie de nouveaux élixirs axés sur l’entrejambe – masques en feuille, gommages, soins nettoyants –, ces produits gagnent en popularité ou, du moins, en quantité. Il faut dire que la vulve et le vagin ont discrètement mais sûrement pris leur place sous les projecteurs ces dernières années. Selon la revue médicale IJIR: Your Sexual Medicine Journal, publiée par Nature.com, les labioplasties (des chirurgies consistant à modifier la taille des lèvres) ont connu une augmentation de 73,3 % dans le monde en 2019, comparativement à 2015. S’il y a lieu de se demander si les vulves doivent impérativement être enjolivées (réponse courte: non), les soins qui les ciblent sont-ils vraiment nécessaires? Ces produits cherchent-ils à donner envie aux femmes de s’approprier leur corps, ou relèvent-ils plutôt d’une (autre) offensive marketing contribuant à perpétuer la pression exercée sur lui?

«Les soins féminins, ou les produits visant à sublimer la vulve et le vagin, représentent une industrie multimilliardaire», affirme la Dre Amanda Selk, obstétricienne gynécologue torontoise à la tête de la clinique de dermatologie vulvaire du Women’s College Hospital, présidente de la section nord-américaine de l’International Society for the Study of Vulvovaginal Disease et animatrice du balado The Vulva Diaries. «Les soins pour la peau sont peut-être la manifestation la plus récente de cette tendance, mais les produits destinés à améliorer l’odeur et l’apparence de la vulve n’ont rien de bien nouveau», avance-t-elle. Elle n’a pas constaté un engouement plus prononcé pour les soins intimes parmi ses patientes, mais elle remarque que le sujet suscite plus d’intérêt sur les réseaux sociaux ces derniers temps, ce qui pourrait en partie expliquer leur regain de popularité.