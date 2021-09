TOP ELLE: nos 5 parfums préférés pour la rentrée

Il nous suit dans notre quotidien, nous évoque des souvenirs et peut même faire partie intégrante de notre tenue, au même titre que nos baskets. Le parfum, vecteur d’émotion, est un choix hautement personnel et subjectif, qui nous accompagnera longtemps, à moins qu’on fasse partie de cette branche qui préfère brouiller les pistes en changeant de fragrance comme de chemise. Mais avant de choisir notre option olfactive de prédilection, encore faut-il savoir la différence entre une eau de toilette et une eau de parfum pour pouvoir faire notre choix en toute connaissance de cause. Il est donc important de retenir que la première sera toujours plus légère que la seconde. Pourquoi? Parce qu’une eau de toilette contient une concentration d’huile de parfum inférieure à l’eau de parfum. C’est aussi simple que ça! On garde donc cette information en tête lorsqu’on magasine ces 5 parfums pour la rentrée.