TOP ELLE: les 7 meilleures crèmes hydratantes corps pour l’été

Matin et soir, on ne lésine pas sur notre routine beauté en enchaînant les étapes – tonique, sérum, crème, masque… – pour prendre soin de notre minois mais notre corps, lui, s’estime chanceux s’il voit l’ombre d’une goutte de lotion tous les trois mois… Et pourtant, il est tout aussi primordial d’hydrater notre corps. Pourquoi? Parce que lorsqu’il est nourri, le film hydrolipidique de notre épiderme agit comme un bouclier contre les agressions extérieures (comme le soleil et la pollution) et contre le vieillissement cutané. Bref, un corps hydraté rime avec une peau saine, éclatante de santé, et un bronzage prolongé au retour des vacances! On mise donc au quotidien sur ces super crèmes hydratantes pour le corps, qu’affectionnent déjà les fanas de beauté!