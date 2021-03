Ce soin pour cuir chevelu contient des enzymes de fruit et des ABH à l’action exfoliante afin d’éliminer en douceur les pellicules et les cellules mortes accumulées. Sa formule contient aussi des huiles de jojoba, de melon Kalahari et de noix de coco pour hydrater la crinière en profondeur. Résultat, le cuir chevelu est apaisé, purifié et rééquilibré.

Prix: 62 $