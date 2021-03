TOP ELLE: les 10 meilleurs masques «détox» pour le visage

La pollution, la poussière et les saletés mettent à mal la peau de notre minois. Résultat, notre teint semble terne et fatigué. Pour y remédier, on mise sur des masques pour le visage « détox » qui, en quelques minutes, purifient notre épiderme en profondeur en délogeant les impuretés qui s’y sont accumulées. Les peaux mixtes ou à tendance grasse privilégieront des soins qui contiennent de l’argile, capable d’absorber l’excès de sébum et de diminuer visiblement l’apparence des pores. Après le temps de pause préconisé, notre teint, qui a retrouvé tout son éclat, rayonne de santé. Dans notre trousse beauté, on retrouve ces 10 masques « détox » pour le visage, pour tous les budgets!