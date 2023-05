Ce sérum hydratant et renforçant allie des peptides biomimétiques, plusieurs poids moléculaires d’acide hyaluronique et de la niacinamide pour favoriser la croissance et la beauté des cheveux. Ce qui en fait un essentiel? Le fait qu’il soit adapté à tous les cuirs chevelus, ultrafluide (on dirait quasiment de l’eau!), non collant et qu’il ne laisse aucun résidu.

Prix : 78 $