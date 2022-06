TOP ELLE : 9 crèmes d’eau pour désaltérer notre peau

Le mercure qui grimpe nous porte souvent à adapter notre routine beauté, autant en allégeant notre maquillage ou en optant pour un parfum plus léger, qu’en réduisant les étapes de notre rituel de soins. Parce que notre peau nécessite tout de même de l’hydratation et que les textures plus riches nous font moins envie lors des temps chauds, les crèmes à base d’eau s’avèrent d’excellentes alliées. Dotées d’une texture très légère ou gélifiée et comportant des ingrédients comme l’acide hyaluronique ou la glycérine, elles s’absorbent rapidement dans l’épiderme et hydratent à merveille. Les 9 formules qui suivent allient sensorialité et efficacité.