Si on avait un peu mis de côté le rouge à lèvres depuis les dernières années (pandémie et port du masque obligent!), il nous fait le plus grand bien d’enfin renouer avec lui. Après le retour en force du gloss et la grande popularité des encres, des pigments et des baumes teintés, voilà que le rouge à lèvres mat réémerge du côté des grandes tendances de la saison. Cet automne, on pare notre moue d’un rouge à lèvres traditionnel ou liquide de couleur nude ou très vive. L’important est que son fini soit mat, semi-mat ou velouté! Et qu’on se rassure : les formules du jour réussissent à colorer nos lèvres sans les assécher. Ici, 8 rouges à lèvres mats aux nuances et finis raffinés.