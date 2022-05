On nous le répète sans cesse : protéger notre peau du soleil est le meilleur moyen de la garder en santé, de minimiser les signes de vieillissement prématuré comme les rides, les taches pigmentaires et la perte de fermeté et évidemment, de prévenir le cancer de la peau. Appliquer un écran solaire tous les jours à la fin de notre routine de soins (avant le maquillage) est une excellente habitude à prendre – mais encore faut-il le réappliquer en cours de journée! Pour ce faire, les soins solaires en bâton et en brumes sont des alliés de choix. On s’assure donc de bonifier notre protection UV toutes les deux heures grâce à l’un de ces 8 produits.