TOP ELLE : 8 musts beauté pour les partys des fêtes

Si on a une soirée spéciale en vue, on en profite pour prendre le temps de bien chouchouter notre peau à l’aide d’un masque et de soins qui travailleront l’éclat de notre teint. Ensuite, on enchaîne avec une bonne dose d’hydratation, une base de maquillage pour s’assurer que notre fond de teint tienne toute la soirée et un maquillage des yeux et des lèvres qui met en valeur notre personnalité. Smoky aux tons de joyaux, œil de chat coloré, paillettes, lèvres foncées ou nude – on laisse aller notre créativité! Des patchs pour les yeux au fer plat en passant par les produits de maquillage, ces 8 essentiels beauté nous aideront à briller de mille feux cette saison.