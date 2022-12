Ce produit démêlant nous a charmées grâce à sa bouteille rose et à son parfum pétillant au gingembre, à la menthe et au bois de santal. Mais c’est à cause de sa formule efficace qui démêle les cheveux sans les alourdir qu’on l’a adopté de manière plus permanente. Infusée de biotine, de vitamines B et C et d’huile de baies de mer, la base à vaporiser nourrit et revitalise nos tifs tout en les protégeant des outils chauffants.

Prix : 34 $