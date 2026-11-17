Même celles qui ont hâte à l’arrivée du temps des fêtes dès l’apparition des premières couleurs à l’automne peuvent peiner à participer à plusieurs réunions de bureau, d’amis et de famille consécutives tout en continuant de paraître à leur meilleur. Nuits courtes, événements sociaux multiples et fatigue généralisée de fin d’année : comment arborer un look impec lorsqu’on manque de temps et de sommeil?
Cette année, on s’équipe de quelques essentiels beauté qui nous aideront à mettre toutes les chances de notre côté de paraître fraîche et dispose durant la saison des fêtes et ce, jusqu’en janvier. Dans notre kit de survie, on inclut des produits qui aideront à faire tenir notre maquillage toute la journée (voire jusqu’aux petites heures du matin!), des soins de la peau pensés pour défatiguer notre regard et garder notre pelure bien hydratée et des alliés capillaires qui sublimeront notre chevelure et rendront facile de créer différentes coiffures.
Sans plus tarder, voici 7 suggestions de produits sélectionnés avec soin.
Teinte pour les lèvres Lustreglass Stainglass, M·A·C Cosmetics
Ultralégère à l’application avec un fini brillant, cette teinte pour les lèvres offerte en 12 nuances tache notre moue et préserve sa couleur pendant plusieurs heures. On apprécie sa couleur modulable, sa formule hydratante et sa sensation très confortable sur les lèvres, mais surtout, la façon dont le produit s’estompe uniformément sans laisser de cerne foncé sur le contour.
Prix : 33 $
Baume pour les yeux Renouveau + éclat, RoC
Ce bâton rafraîchissant à l’application est imprégné de vitamine C et d’un peptide dans le but d’éclaircir, de dégonfler et de raffermir le dessous de l’œil en un geste simple et plaisant. En plus de s’intégrer comme un charme à notre routine matinale et de nuit, il fait un super travail pour rafraîchir notre regard – ou remédier à une application de cache-cernes devenue plâtrée – en cours de journée.
Prix : 40 $
Spray fixateur à la texture légère CitySet, Saie
Lorsqu’on la vaporise sur notre visage une fois notre maquillage terminé, cette brume super fine et inodore le fixe jusqu’aux petites heures du matin. On ne ressent pas du tout le produit sur la peau et on aime son effet hydratant et son fini lumineux, mais naturel. On lui fait confiance pour garder notre look intact même pendant nos soirées les plus festives!
Prix : 50 $
Shampooing sec No. 4D Clean Volume Detox, Olaplex
Nos journées sont longues et notre calendrier social, chargé? Le shampooing sec est notre meilleur ami. Sans résidu blanc et donc adapté à toutes les couleurs de cheveux (même les plus foncées), celui-ci d’Olaplex aide à rafraîchir notre crinière en absorbant le sébum sur notre cuir chevelu et en redonnant corps et volume à nos mèches, tout en repoussant notre prochain lavage.
Prix : 44 $
Masque réutilisable pour les yeux Forever Eye Mask, Dieux
À combiner avec notre crème ou notre sérum contour des yeux préféré : ce masque réutilisable, qui favorise l’absorption de nos soins dans la peau et aide à lisser les ridules de déshydratation. Il suffit de l’appliquer pendant une quinzaine de minutes et le tour est joué!
Prix : 35 $
Brosse coiffante de précision, Alcôve
Pour des cheveux placés exactement comme on les veut, on s’assure d’avoir ce petit bijou de produit avec nous en tout temps. Muni d’un goupillon précis et d’une gelée coiffante qui propose une tenue souple, mais jamais croustillante, il permet de maîtriser les mèches rebelles et de zapper les frisottis n’importe où, n’importe quand.
Prix : 12 $
Crème pour les mains Helium, LOoPHA
Parce que la période festive coïncide souvent avec la saison de la grippe, il est sage de se laver les mains fréquemment. Pour pallier la sécheresse cutanée que cette habitude peut exacerber, on s’arme d’une bonne crème à mains comme celle-ci, qui aidera à nourrir, à raffermir notre peau et à travailler son volume et son élasticité grâce à sa formule aux extraits de plantes. Qui plus est, son parfum boisé au zeste de citron, au cyprès et à l’ambre doré est irrésistible.
Prix : 30 $