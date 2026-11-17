Même celles qui ont hâte à l’arrivée du temps des fêtes dès l’apparition des premières couleurs à l’automne peuvent peiner à participer à plusieurs réunions de bureau, d’amis et de famille consécutives tout en continuant de paraître à leur meilleur. Nuits courtes, événements sociaux multiples et fatigue généralisée de fin d’année : comment arborer un look impec lorsqu’on manque de temps et de sommeil?

Cette année, on s’équipe de quelques essentiels beauté qui nous aideront à mettre toutes les chances de notre côté de paraître fraîche et dispose durant la saison des fêtes et ce, jusqu’en janvier. Dans notre kit de survie, on inclut des produits qui aideront à faire tenir notre maquillage toute la journée (voire jusqu’aux petites heures du matin!), des soins de la peau pensés pour défatiguer notre regard et garder notre pelure bien hydratée et des alliés capillaires qui sublimeront notre chevelure et rendront facile de créer différentes coiffures.

Sans plus tarder, voici 7 suggestions de produits sélectionnés avec soin.