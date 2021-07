TOP ELLE: 7 crèmes solaires visage teintées pour l’été 2021

Développée en collaboration avec des chirurgiens plasticiens, cette crème CC – qui fait aussi office d’écran solaire physique à large spectre, fait partie des produits cultes de la marque IT Cosmetics. Et pour cause, elle hydrate la peau en profondeur, lisse l’épiderme et illumine le teint en un tour de main. Mieux, sa formule contient divers ingrédients anti-âge – collagène hydrolysé, acide hyaluronique, peptides, niacine, vitamines (A, B, C et E) et antioxydants – qui aident à atténuer l’apparence des pores et des rides au fil des utilisations!

Prix: 52 $