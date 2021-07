TOP ELLE: 7 autobronzants pour un teint hâlé

Il y a celles qui passent leurs vacances allongées sur leur serviette de plage à prendre un bain de soleil pour peaufiner leur bronzage (sans oublier la crème solaire, indispensable!). Et il y a les autres, qui fuient les effets néfastes des UV et qui préfèrent se protéger des rayons à tout prix, quitte à passer leurs journées à l’ombre avec chapeau et vêtements longs. On fait partie de cette dernière catégorie? On ne tire pas pour autant un trait sur le bronzage grâce à ces 7 autobronzants pour le visage ou pour le corps, qui nous permettent d’afficher un teint éclatant et uniforme en tout temps.

Leur formule contient des actifs naturels – comme la dihydroxyacétone (ou DHA) et l’érythrulose, un sucre végétal qu’on retrouve dans certains fruits rouges – qui réagissent avec les cellules à la surface de notre peau pour lui donner une teinte d’apparence bronzée en quelques heures. Le résultat, temporaire, est plus ou moins foncée, selon le produit et le temps de pause (pour ne pas se tromper, on fait d’abord l’essai sur une petite surface de notre épiderme, qu’on pourra facilement camoufler au besoin). Afin que notre bronzage soit le plus uniforme possible, on n’oublie pas d’exfolier la peau avant l’application et, pour le reste, on lit les indications de notre autobronzant avant de commencer. Trois, deux, un… À nous une peau hâlée grâce à ces 7 autobronzants!