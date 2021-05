TOP ELLE: 6 soins pour des cheveux brillants de santé

Lorsque le cheveu est en santé, les écailles (ou cuticules) qui le composent sont lissent et donnent un aspect soyeux – et brillant! – à notre crinière en réfléchissant la lumière. Mais lorsque ces fameuses écailles sont ouvertes ou brisées, nos tifs peuvent alors paraître ternes. Ce manque d’éclat est souvent dû à un manque d’hydratation, même si d’autres facteurs entrent en jeu comme la pollution, le stress, l’eau calcaire, les outils coiffants et les colorations et décolorations en tout genre, qui abîment nos cheveux et nos cuticules. Comment alors redonner un aspect lustré à notre crinière pour afficher des cheveux brillants dignes d’une pub pour une marque capillaire? En misant sur ces 6 soins à garder sous la main et à utiliser au quotidien ou dès qu’on en a besoin! (Psitt! Un bon moyen pour aider à resserrer les cuticules, et pour afficher ultimement des tifs soyeux, c’est encore de les rincer à l’eau froide… si on n’est pas trop frileuse!).