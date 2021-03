TOP ELLE: 6 parfums unisexes qu’on aime pour le printemps 2021

Parfums pour femmes, fragrances pour hommes… On a l’habitude de magasiner notre jus selon une catégorie bien précise, même si les odeurs comme les couleurs n’ont, à la base, pas de genre attitré. Et si on optait pour un flacon qui brouille les frontières linéaires de la parfumerie traditionnelle (et qu’on peut partager sans problème avec notre douce moitié, sans qu’elle ait à sourciller)? De plus en plus démocratisés, les parfums unisexes s’invitent dans notre trousse beauté et misent sur des notes boisées et épicées, et des effluves frais et sensuels, qui mettent tout le monde d’accord. Voici six sillages mixtes qui nous séduisent.