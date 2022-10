Après les nuances pastel ou très vives dont on parait nos ongles ce printemps et cet été, ce sont les tons riches et foncés, ou encore les neutres doux qui volent la vedette cette saison. Parmi les nuances les plus convoitées : le brun chocolat, le mauve aubergine, le jaune moutarde et le vert olive, sans oublier le caramel pâle et les teintes orangées. On ajoute aussi de la texture à notre manucure en variant les finis : un effet mat évoquera le côté douillet du cocooning automnal, tandis qu’une couche de finition iridescente superposée à une nuance plus riche nous permettra d’adapter la tendance des ongles « beigne glacé » pour l’automne. Sans plus tarder, voici 6 couleurs de vernis à ongles à essayer cette saison, toutes plus sublimes les unes que les autres!