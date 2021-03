TOP ELLE: 5 soins contre les ongles cassants ou abîmés

Si on remarque que nos ongles sont mous, qu’ils se dédoublent facilement ou qu’ils ont tendance à avoir des stries ou des taches blanches, les raisons sont souvent multiples. Les causes possibles? Un manque d’hydratation, de calcium, de nutriments ou de minéraux. Les agressions extérieures – comme le froid ou la chaleur (celle de l’eau du bain, par exemple), de même que les produits chimiques ou l’abus de manucures au vernis semi-permanents – ou une carence en fer, en vitamine B ou en zinc peut par ailleurs contribuer à fragiliser nos ongles et à faire en sorte qu’ils cassent plus rapidement. Pour remédier au problème, on mise sur des soins ciblés, spécialement formulés pour les ongles cassants ou abîmés.