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TOP ELLE : 6 appareils et masques LED pour une peau sublimée
La luminothérapie est plus facile que jamais à intégrer à notre routine de soins beauté.
par : Mariève Inoue- 06 oct. 2026
Therabody
Autrefois réservés aux séances en cabinet d’esthétique ou au spa, les appareils LED sont devenus plus accessibles dans les dernières années. On peut donc bénéficier de leurs effets à la maison en les intégrant à notre rituel hebdomadaire. Mais quels en sont les avantages et comment en tirer profit?
Les bienfaits de la luminothérapie pour la peau
Les lampes à DEL ayant d’abord été utilisées par les esthéticiennes et les dermatologues pour adresser différentes inquiétudes cutanées, les masques de luminothérapie se sont ensuite taillé une place de choix dans la routine beauté des vedettes, qui louaient partout leurs bienfaits. Comment ça fonctionne? La lumière froide émise par une lampe, un masque ou un appareil à DEL (diodes électroluminescentes) enverrait à nos cellules des signaux qui permettraient d’apaiser la peau, d’augmenter sa fermeté et de travailler sa luminosité, entre autres, par une technique qui s’appelle la « photobiomodulation ». Le tout, sans processus invasif ni douleur.
Différentes longueurs d’onde auraient des effets précis qui permettent de cibler une variété de préoccupations : la lumière bleue serait bénéfique pour réduire l’acné, tandis que la lumière rouge aurait des propriétés anti-inflammatoires et boosterait la production de collagène dans la peau. Pour sa part, la lumière jaune conférerait de l’éclat au teint. La plupart des masques et appareils destinés à une utilisation à la maison semblent miser sur la lumière rouge et proche infrarouge pour aider la peau à se régénérer, tout en travaillant sa fermeté et en estompant les ridules. Bien que ces appareils ne soient pas aussi puissants que ceux qui sont utilisés lors d’un traitement avec un professionnel de la peau, ils peuvent nous permettre de bonifier notre routine de soins à la maison.
Choisir le bon appareil
Il existe des lampes, des masques rigides, des masques souples qui épousent les contours du visage et des appareils de plus petite taille qui en ciblent une région précise. Ces produits plus compacts peuvent aussi s’avérer plus faciles à manier, à transporter et à ranger. Mais attention : avec le nombre impressionnant de masques LED qu’on peut se procurer en ligne, il faut faire preuve de vigilance pour éviter de se retrouver avec un appareil simplement muni de petites ampoules colorées.
Comment intégrer la luminothérapie à notre routine beauté?
La plupart des masques et appareils s’utilisent sur une peau propre et sèche, avant d’appliquer nos sérums et notre hydratant habituels. Toutefois, on suit de près les instructions qui accompagnent chaque modèle, car il pourrait être recommandé, par exemple, d’appliquer un sérum hydratant au préalable pour permettre à l’appareil de glisser plus facilement sur l’épiderme. Quant à la durée et à la fréquence d’utilisation, on s’assure de suivre les indications propres à chaque produit, mais on peut s’attendre à prévoir des séances de 10 à 20 minutes quelques fois par semaine.
Voici quelques différents types d’appareils à DEL à explorer.
Masque de luminothérapie à DEL pour le visage Série 3, CurrentBody Skin
POPULAIRE CHEZ LES VEDETTES
Misant sur la lumière rouge, proche infrarouge, proche infrarouge profonde, bleue, verte et jaune pour favoriser la production de collagène dans la peau, réduire l’irritation, les taches pigmentaires et les rides et rendre le teint plus éclatant, ce masque a été adopté par des vedettes comme Kim Kardashian, Halle Berry et Lily Collins depuis le lancement de sa première version sur le marché. Le dernier modèle propose trois fois plus d’ampoules (750!) pour une meilleure couverture, une appli qui permet de personnaliser la distribution des couleurs de lumière et des modes programmés ayant différents objectifs, comme travailler l’uniformité et la luminosité du teint ou cibler l’acné. On apprécie son confort et son offre très complète en matière de fonctionnalités.
Prix : 800 $
TheraFace Mask, Therabody
PEAU ÉCLATANTE
Ce masque à DEL mise sur une combinaison de lumières rouges, rouges + infrarouges et bleues pour raffermir et lisser la peau, atténuer les ridules et les taches brunes et améliorer l’uniformité du teint et de la texture. Léger et sans fil, il s’intègre facilement à la routine beauté grâce à un soin complet de seulement 12 minutes. Et pour une expérience encore plus agréable, ses douces vibrations offrent un massage relaxant du visage et du cuir chevelu.
Prix : 799 $
Masque facial à DEL CryoGlow, Shark Beauty
LUMINOTHÉRAPIE + REGARD RAFRAÎCHI
Alliant la puissance de la lumière rouge, infrarouge et bleue avec une technologie refroidissante inspirée de la cryogénie qui cible le dessous de l’œil, ce masque rigide, mais léger est une option polyvalente. Confortable à porter et facile à utiliser, il propose différents modes afin de travailler autant les ridules et la perte de fermeté cutanée, que l’éclat de la peau et l’acné.
Prix : 500 $
Masque 100 avec technologie DEL avancée, Silk’n
POUR S’INITIER AUX DEL
Souple et léger, ce masque d’entrée de gamme propose 100 lumières DEL et mise sur la lumière rouge, bleue et infrarouge pour favoriser une peau mieux hydratée, éclatante et sans imperfections. Il s’utilise en mode manuel si on désire cibler une seule couleur de lumières ou en mode automatique pour une séance de 15 minutes lors de laquelle les différentes couleurs s’alternent.
Prix : 299 $
Masque à DEL DRx EyeCare Max Pro, Dr. Dennis Gross Skincare
POUR UN REGARD SUBLIMÉ
Conçu exprès pour cibler le contour des yeux en travaillant la fermeté de la peau en plus de réduire les rides et ridules et de minimiser les cernes, ce dispositif s’utilise à raison de seulement trois minutes par jour. Émettant une lumière rouge de quatre longueurs d’onde différentes, il promet un maximum d’efficacité. Et il compte de nombreux adeptes!
Prix : 269 $
Masque Skin Corrector, Omnilux
Pensé pour éclaircir les taches pigmentaires et atténuer les rougeurs, ce petit appareil novateur s’utilise en combinaison avec un patch hydrocolloïde spécial infusé de vitamine C et d’acide azélaïque, qui lui permet également d’adhérer à la peau. Il utilise deux longueurs d’onde de lumière (rouge et proche infrarouge) pour proposer une efficacité comparable à un masque, mais en version plus ciblée et beaucoup plus facile à transporter.
Prix : 136 $
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