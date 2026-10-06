Autrefois réservés aux séances en cabinet d’esthétique ou au spa, les appareils LED sont devenus plus accessibles dans les dernières années. On peut donc bénéficier de leurs effets à la maison en les intégrant à notre rituel hebdomadaire. Mais quels en sont les avantages et comment en tirer profit?

Les bienfaits de la luminothérapie pour la peau

Les lampes à DEL ayant d’abord été utilisées par les esthéticiennes et les dermatologues pour adresser différentes inquiétudes cutanées, les masques de luminothérapie se sont ensuite taillé une place de choix dans la routine beauté des vedettes, qui louaient partout leurs bienfaits. Comment ça fonctionne? La lumière froide émise par une lampe, un masque ou un appareil à DEL (diodes électroluminescentes) enverrait à nos cellules des signaux qui permettraient d’apaiser la peau, d’augmenter sa fermeté et de travailler sa luminosité, entre autres, par une technique qui s’appelle la « photobiomodulation ». Le tout, sans processus invasif ni douleur.

Différentes longueurs d’onde auraient des effets précis qui permettent de cibler une variété de préoccupations : la lumière bleue serait bénéfique pour réduire l’acné, tandis que la lumière rouge aurait des propriétés anti-inflammatoires et boosterait la production de collagène dans la peau. Pour sa part, la lumière jaune conférerait de l’éclat au teint. La plupart des masques et appareils destinés à une utilisation à la maison semblent miser sur la lumière rouge et proche infrarouge pour aider la peau à se régénérer, tout en travaillant sa fermeté et en estompant les ridules. Bien que ces appareils ne soient pas aussi puissants que ceux qui sont utilisés lors d’un traitement avec un professionnel de la peau, ils peuvent nous permettre de bonifier notre routine de soins à la maison.

Choisir le bon appareil

Il existe des lampes, des masques rigides, des masques souples qui épousent les contours du visage et des appareils de plus petite taille qui en ciblent une région précise. Ces produits plus compacts peuvent aussi s’avérer plus faciles à manier, à transporter et à ranger. Mais attention : avec le nombre impressionnant de masques LED qu’on peut se procurer en ligne, il faut faire preuve de vigilance pour éviter de se retrouver avec un appareil simplement muni de petites ampoules colorées.

Comment intégrer la luminothérapie à notre routine beauté?

La plupart des masques et appareils s’utilisent sur une peau propre et sèche, avant d’appliquer nos sérums et notre hydratant habituels. Toutefois, on suit de près les instructions qui accompagnent chaque modèle, car il pourrait être recommandé, par exemple, d’appliquer un sérum hydratant au préalable pour permettre à l’appareil de glisser plus facilement sur l’épiderme. Quant à la durée et à la fréquence d’utilisation, on s’assure de suivre les indications propres à chaque produit, mais on peut s’attendre à prévoir des séances de 10 à 20 minutes quelques fois par semaine.

Voici quelques différents types d’appareils à DEL à explorer.