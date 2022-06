Même si on applique (et qu’on réapplique) notre crème solaire de manière assidue à longueur d’année et qu’on n’a aucune envie d’assujettir notre peau aux dommages liés à l’exposition solaire, rien ne nous empêche de profiter d’un joli teint hâlé. La clé? Savoir manier de main de maître les poudres soleil et les formules autobronzantes afin de raviver notre carnation. Sur notre radar : les poudres bronzantes traditionnelles qui se portent autant sur le visage ou le décolleté, les formules en crème faciles à appliquer et les sérums et produits nouveau genre qui produisent un hâle graduel. Sans plus tarder, en voici 11 à essayer.