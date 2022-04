Les shampooings solides ne sont pas nouveaux. Mais si on en voit de plus en plus dernièrement, c’est que non seulement ils sont efficaces, ils ne nécessitent également aucun emballage en plastique et durent généralement plus longtemps que les formules en bouteille. Celui-ci, dont le lancement s’inscrit dans les multiples initiatives vertes de Garnier, rend les cheveux doux et sent bon la noix de coco.

Prix : 7,50 $