Déjà adeptes de la Crème collagenique, de Reversa, on était fébriles d’essayer le sérum nouvellement ajouté à la collection du même nom. Son objectif : prévenir la perte de fermeté cutanée et les rides d’expression grâce à sa formule alliant trois peptides procollagène, de l’acide polyglutamique et un complexe revitalisant à de l’acide hyaluronique fragmenté et à du squalane. Le résultat : un sérum à la texture légère qui s’absorbe rapidement et qui aide à rendre notre pelure plus souple et éclatante.

Prix : 65 $