Les boutiques spécialisées et les rayons beauté de la pharmacie débordent de produits provenant de partout au monde, y compris de marques québécoises qui savent innover et élaborer des formules aussi efficaces que sensorielles. Des soins visage aux formules corps, en passant par le maquillage et les produits capillaires, les produits d’ici ont la cote et on peut en être fières.
Découverte de 10 nouveautés beauté québécoises qui ont tout pour impressionner.
Perfection Correcteur Global Flouteur de Teint, Watier
Ce cache-cernes a tout ce qu’on aime d’un bon correcteur, c’est-à-dire, une formule hydratante à la sensation seconde peau, à la couvrance modulable et au fini naturel. Il comporte des ingrédients de soin, dont un complexe de peptides, et permet de camoufler cernes et rougeurs et d’unifier le teint et un tournemain. Il propose même deux applicateurs pour une utilisation ciblée ou sur tout le visage.
Prix : 45 $
Sérum collagenique, Reversa
Déjà adeptes de la Crème collagenique, de Reversa, on était fébriles d’essayer le sérum nouvellement ajouté à la collection du même nom. Son objectif : prévenir la perte de fermeté cutanée et les rides d’expression grâce à sa formule alliant trois peptides procollagène, de l’acide polyglutamique et un complexe revitalisant à de l’acide hyaluronique fragmenté et à du squalane. Le résultat : un sérum à la texture légère qui s’absorbe rapidement et qui aide à rendre notre pelure plus souple et éclatante.
Prix : 65 $
Skinny Mascara hydrofuge, Annabelle
Quiconque a déjà essayé le Skinny Mascara d’Annabelle sait combien il est surprenamment petit, mais performant. Son goupillon super étroit lui permet d’attraper chaque cil et d’ajouter énormément de longueur et définition au regard. Et maintenant qu’il existe en version hydrofuge, rien – que ce soit la neige, l’humidité ou même nos yeux qui larmoient – n’est à notre épreuve.
Prix : 12 $
Sérum revitalisant sans rinçage avec hémisqualane, BKIND
Sublimer notre chevelure n’a rien de sorcier grâce à ce sérum sans rinçage qui s’applique sur cheveux humides au sortir de la douche. Son rôle? Hydrater, assouplir et lisser les mèches, tout en rehaussant leur brillance grâce à sa formule à l’hémisqualane, aux esters de phytostérols et à l’extrait de feuille d’olivier. Qui plus est, il protège nos tifs de la chaleur jusqu’à 450º F et peut aussi s’utiliser sur cheveux secs au besoin.
Prix : 58 $
Soin lèvres volumisant avancé Glōwfix Plump, IDC Dermo
Pour donner un boost de volume à notre moue, tout en lui ajoutant une touche de couleur diaphane et un effet brillant du même coup, on s’empare de ce soin lèvres signé IDC Dermo. Son mélange d’acide hyaluronique, de peptides et de phyto-rétinol aide à lisser et à hydrater nos lèvres, tout en rehaussant leur galbe instantanément et au fil des semaines.
Prix : 30 $
Nettoyant personnalisé, Omy Lab
Chaque peau a des besoins différents et Omy Lab l’a compris depuis longtemps. Voilà que l’entreprise lance un nettoyant qui se décline en gel, en mousse ou en lait selon ce qui est le mieux adapté à notre pelure pour partir notre routine de soins du bon pied. Sa formule à l’acide hyaluronique hydratant et à la vitamine B5 apaisante agit en douceur pour dorloter notre peau et on peut en choisir une version sans fragrance ou infusée d’un parfum parmi quatre options proposées.
Prix : 38 $
Restructiv C-Peptide Yeux, Jouviance
Grâce à son applicateur à billes métalliques qui rafraîchit instantanément le dessous de l’œil, à sa galénique légère et à sa formule imprégnée de vitamine C, de deux peptides, de caféine et de mini acide hyaluronique, ce soin contour des yeux s’est vite taillé une place permanente dans notre rituel de soins. À nous, le regard frais et lumineux!
Prix : 59 $
Sérum régénérant pro-rajeunissant EXO-GF, Functionalab
Misant sur une formule avancée comportant 4 milliards d’exosomes d’origine végétale par application, ce sérum tout léger, mais ultraperformant vise à améliorer la fermeté et la densité de la peau, à estomper les rides et ridules et à rendre le teint plus lisse, uni et éclatant. Un must pour faire passer notre routine de soins au prochain niveau!
Prix : 275 $
Crème de nuit redensifiante Revival+ Vitalité, Marcelle
Conçue pour soutenir la peau assujettie aux effets de la ménopause, cette crème onctueuse hydrate en profondeur et travaille la fermeté grâce à sa formule riche en antioxydants à la vitamine D, à l’acide hyaluronique, à l’urée, au squalane et à l’extrait de feuille d’arbre à thé. Sans parfum et hypoallergénique, elle convient à tous les types de peaux. Pour un réveil en beauté!
Prix : 40 $
Huile de soin corps, cheveux et visage, Bleu Lavande
Une seule formule sensorielle pour sublimer la peau du visage et du corps, mais aussi notre crinière. Comportant de l’huile de moringa, de carthame, de chanvre et d’avoine, ce soin polyvalent nourrit et adoucit la peau ou les mèches sans effet gras, le tout en réjouissant nos sens de son parfum signature alliant du zeste de citron et d’orange et des notes de muguet, de caramel, de fève tonka et de vanille noire à la lavande.
Prix : 32 $