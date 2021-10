TOP ELLE : 10 nouveautés beauté à tester cet automne

L’objectif : dénicher des produits qui nous permettront de sublimer notre peau et de lui procurer tout ce dont elle a besoin pour affronter le changement de saison (lire : beaucoup d’hydratation) et pour la protéger des agressions du quotidien. À mettre dans notre trousse : des soins de la peau aux ingrédients efficaces, du maquillage aux couleurs riches et à la texture surprenante, des produits pour le corps au parfum gourmand et des soins novateurs et ultrabénéfiques pour les cheveux. Voici 10 nouveautés beauté sur lesquelles mettre la main cet automne.