Les produits hybrides de maquillage et de soins de la peau ont le vent dans les voiles, pour notre plus grand bonheur! Celui-ci a été conçu exprès pour hydrater le contour des yeux et offrir une couverture instantanée, en plus de travailler à estomper les taches brunes et les cernes. Sa texture fluide et sa couvrance modulable en font un outil indispensable! Son combo efficace d’applicateur en pied de biche et de pinceau kabuki intégré mérite aussi une mention spéciale.

Prix : 40 $