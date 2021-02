Jusqu’au 1er mars, on peut épauler Tropicana Community Services dans sa mission d’élargir la programmation dans des domaines tels que l’éducation, le bien-être, la santé mentale et bien d’autres. « [Le support de Sephora Canada dans le cadre du Programme Œuvre de Bienfaisance Beauty Insider permettra à l’organisme] de répondre à des besoins accrus de la communauté et de faire une différence en ces temps difficiles dans des domaines tels que la sécurité alimentaire, l’habillement et les conseils en santé mentale. », a déclaré Raymund Guiste, directeur général de Tropicana Community Services.

Cet ajout au programme Beauty Insider est une initiative de Sephora de continuer de conduire un changement significatif pour une communauté plus diversifiée, inclusive et responsable.