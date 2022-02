Shopping plaisir: 10 items pour prendre soin de soi

Encore plus riche et opulente que sa version originale, ce nouvel opus de My Way nous transporte nous fait faire le plus inspirant des tours d’horizon avec de l’absolu de tubéreuse d’Inde, de la bergamote de Calabre et de la fleur d’oranger d’Égypte.

Prix: 128 $ les 50 ml d’eau de parfum et 230 $ la recharge de 150 ml.