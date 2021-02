LE MOT DE LA PRO



Teint terne, tiraillement, sécheresse… Le froid glacial du dehors et les calorifères qui dessèchent l’air de nos maisons mettent à mal notre épiderme. «Plus le taux d’humidité est bas, plus notre peau a de la difficulté à retenir l’hydratation; or, celle-ci joue un rôle crucial dans sa régénération», explique Verena Garcia, spécialiste de la peau à l’espace beauté Beauties Lab, à Montréal. Pour contrer les effets dévastateurs de l’hiver, on mise donc sur des soins à fort pouvoir hydratant!