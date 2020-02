De l’activation sanguine au soulagement des symptômes du rhume et de la grippe, les bienfaits d’une trempette dans un long bain chaud sont nombreux. On s’empare d’un bon bouquin ou de notre magazine préféré et, pour sublimer notre expérience, on adopte un rituel sur mesure à l’aide d’une ambiance tamisée et d’effluves apaisants. 1, 2, 3… on plonge!