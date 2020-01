On ne peut y échapper: la nouvelle année provoque systématiquement une envie soudaine de repartir à zéro. Comme si, avec elle, se présentait l’occasion inespérée de se réinventer, ni plus ni moins! Et si, une fois le décompte terminé, il en était de même pour notre routine de soins? Ça tombe bien: la tendance est aux pro- duits spécialement conçus pour donner une deuxième chance à notre joli minois et à notre crinière, essoufflés par un rythme de vie effréné et les inévitables assauts de l’hiver. Le but? Retrouver une peau aussi lumineuse que notre robe en strass du jour de l’An et une chevelure étincelante de santé. Pour ce faire, on se munit d’un arsenal de petits pots qui travaillent en profondeur sur tous les fronts. Soins onctueux et hautement hydratants, formules détoxifiantes, produits resurfaçants: il y a fort à parier que 2020 sera notre meilleure année… du moins en ce qui concerne notre rituel beauté!